МВС та Нацполіція не коментують інформацію про відставку Деканоїдзе
13:39, 14 листопада 2016Політика
598 0
Глава департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко заявив, що не коментує інформацію про відставку глави Національної поліції Хатії Деканоїдзе.
Хатія Деканоїдзе / УНІАН
Він рекомендував дочекатися брифінгу Деканоїдзе, який запланований на 15:00, пише Новое время.
Читайте такожНачальник Одеської митниці Марушевська йде з посади
У прес-службі першого заступника начальника Національної поліції Вадима Трояна також заявили, що не коментують інформацію про відставку Деканоїдзе.
Нагадаємо, ЗМІ із посиланням на джерела повідомили про відставку Деканоїдзе.
Тимчасово виконуючим обов'язки глави Нацполіції стане Троян.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter