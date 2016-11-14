МВС та Нацполіція не коментують інформацію про відставку Деканоїдзе

Він рекомендував дочекатися брифінгу Деканоїдзе, який запланований на 15:00, пише Новое время.

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У прес-службі першого заступника начальника Національної поліції Вадима Трояна також заявили, що не коментують інформацію про відставку Деканоїдзе.

Нагадаємо, ЗМІ із посиланням на джерела повідомили про відставку Деканоїдзе.

Тимчасово виконуючим обов'язки глави Нацполіції стане Троян.