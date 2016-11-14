Глава Нацполіції Деканоїдзе подала у відставку - ЗМІ

Про це повідомляє Обозреватель із посиланням на джерела. Цю інформацію підтверджує і Українська правда, також посилаючись на джерела.

Пост глави Нацполіції Деканоїдзе займала з 4 листопада 2015 року. До цього вона була радником глави МВС Арсена Авакова.

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Згідно з повідомленням, тимчасово виконуючим обов'язки глави Нацполіції стане перший заступник Деканоїдзе Вадим Троян.

У Грузії Деканоїдзе з 2007 по 2012 роки займала посаду ректора Академії поліції Міністерства внутрішніх справ країни. З липня по жовтень 2012 року була міністром освіти і науки Грузії.

Нагадаємо, 7 листопада оголосив про свою відставку з посади голови Одеської ОДА Михаїл Саакашвілі, яку він займав з травня 2015 року.

9 листопада президент України Петро Порошенко звільнив Саакашвілі з посади.