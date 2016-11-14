Деканоідзе подала рапорт про відставку 11 листопада - Аваков

Про це Аваков написав на своїй сторінці у Facebook.

Він нагадав, що 4 листопада 2015 року Деканоідзе рішенням Кабінету міністрів була призначена на посаду начальника Національної поліції України.

«11 листопада 2016 року Хатія Деканоідзе подала мені рапорт про відставку з посади начальника НПУ. Всього рік, але великий і важкий шлях, ефективна робота в команді, чималий внесок у реформу МВС», - наголосив Аваков.

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За його словами, «це був складний, але дуже важливий етап, який увійде в історію української поліції».

Аваков також зауважив, що поважає рішення Деканоідзе розпочати новий етап свого життя, та побажав їй успіхів.

Він також подякував Деканоідзе за «спільну роботу і випробування, які ми пройшли разом».