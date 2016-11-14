Деканоідзе подала рапорт про відставку 11 листопада - Аваков
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляє, що Хатія Деканоідзе подала рапорт про відставку з посади глави Національної поліції 11 листопада.
Про це Аваков написав на своїй сторінці у Facebook.
Він нагадав, що 4 листопада 2015 року Деканоідзе рішенням Кабінету міністрів була призначена на посаду начальника Національної поліції України.
«11 листопада 2016 року Хатія Деканоідзе подала мені рапорт про відставку з посади начальника НПУ. Всього рік, але великий і важкий шлях, ефективна робота в команді, чималий внесок у реформу МВС», - наголосив Аваков.
Читайте такожГлава Нацполіції Деканоїдзе оголосила про свою відставку
За його словами, «це був складний, але дуже важливий етап, який увійде в історію української поліції».
Аваков також зауважив, що поважає рішення Деканоідзе розпочати новий етап свого життя, та побажав їй успіхів.
Він також подякував Деканоідзе за «спільну роботу і випробування, які ми пройшли разом».