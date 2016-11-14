Аваков відреагував на інформацію про відставку Деканоїдзе

Так він відреагував на інформацію ряду джерел про можливу відставку Деканоідзе, пише Українська правда.

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"Я оприлюдню свою позицію за фактом її виступу", – сказав Аваков.

Нагадаємо, ЗМІ із посиланням на джерела повідомили про відставку Деканоїдзе.

Тимчасово виконуючим обов'язки глави Нацполіції стане Вадим Троян.