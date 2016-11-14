Аваков: виконувати обов'язки глави Нацполіції буде Вадим Троян
15:49, 14 листопада 2016Політика
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Перший заступник начальника Національної поліції України – начальник кримінальної поліції Вадим Троян виконуватиме обов’язки глави Нацполіції.
Вадим Троян / УНІАН
Про це міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав на своїй сторінці у Facebook.
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«Виконувати обов'язки глави поліції буде Вадим Троян», - заявив він.
Як повідомляв УНІАН, 14 листопада глава Нацполіції Хатія Деканоїдзе оголосила про свою відставку.
Деканоїдзе очолювала Нацполіцію з 4 листопада 2015 року. А в Україну вона приїхала разом з командою Міхаїла Саакашвілі з Грузії, який нещодавно також подав у відставку з посади глави Одеської ОДА.
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