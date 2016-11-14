Деканоїдзе не бачить у своєму наступникові "політичної незалежності"

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на брифінгу в Києві після своєї заяви про відставку.

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“Обирати нових кандидатів це не моя прерогатива. Не бачу, що Вадим Троян політично незалежна людина, тому я особисто, як Хатія Деканоїдзе, громадянка України, не бачу його новим головою. Це моя думка”, - сказала вона, зауваживши, що, на її переконання, конкурс на посаду голови Нацполіції повинен проходити прозоро та відкрито.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 листопада, Деканоїдзе заявила, що подала у відставку з посади начальника Національної поліції України. Вона перебувала на цій посаді з 4 листопада 2015 року.

Згодом міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що обов’язки начальника Нацполіції виконуватиме Троян.