Глава Нацполіції Деканоїдзе оголосила про свою відставку

Про це вона заявила в ході брифінгу.

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"Я, як і обіцяла, протягом року створила фундамент для нової Національної поліції і залишалася вірною вам і вашим інтересам до останньої хвилини моєї роботи. Але, на жаль, моїх повноважень і волі було недостатньо для різких змін. Моя функція виконана, в зв'язку з чим я заявляю про свою відставку. Але вважаю за необхідне в найкоротші терміни провести відкритий і прозорий конкурс на посаду нового глави Національної поліції України ", - заявила вона.

Вона також закликала закликала політиків усіх рівнів припинити втручання в роботу Нацполіції.

«Я не виносила сміття з будинку, але вважаю своїм обов’язком звернутись до політиків та чиновників на всіх рівнях, починаючи від народних депутатів, закінчуючи найвищими кабінетами, з проханням і навіть з вимогою: відмовитись від втручання у роботу Національної поліції. Не можуть і не повинні призначення у правоохоронних органах узгоджуватись з політиками. Не можуть і не повинні політики використовувати чи намагатись використати сили правопорядку для захисту своїх політичних інтересів. Без розуміння цього країна рано чи пізно буде приречена на протистояння між суспільством і владою», - наголосила Деканоідзе.

Нагадаємо, раніше про відставку Деканоїдзе повідомили ЗМІ з посиланням на джерела.

Деканоїдзе очолювала Нацполіцію з 4 листопада 2015 року. А в Україну вона приїхала разом з командою Міхаїла Саакашвілі з Грузії, який нещодавно також подав у відставку з посади глави Одеської ОДА.