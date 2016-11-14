Спікер парламенту Швеції наголошує на важливості продовження санкцій проти РФ

Про це він заявив під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком, повідомляє прес-служба глави держави.

Зазначається, що Порошенко під час офіційного візиту до Королівства Швеція провів переговори із Урбаном Аліном.

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Глава держави подякував спікеру та шведським парламентаріям за потужну підтримку України, що є свідченням справжнього партнерства.

Співрозмовники обговорили безпекову ситуацію на Донбасі, імплементацію Мінських домовленостей та деокупацію Криму. Президент подякував за послідовну позицію Швеції щодо невизнання анексії Криму та підтримки санкційного режиму проти Росії.

Спікер Риксдагу наголосив на важливості продовження санкцій проти Росії до повного відновлення суверенітету та територіальної цілісності України.

Глава держави привернув увагу лідера шведського парламенту до брутального порушення прав людини на тимчасово непідконтрольних Україні територіях.

Порошенко закликав і надалі розвивати українсько-шведський парламентський діалог, насамперед, у рамках діяльності депутатських груп Верховної Ради та Риксдагу з міжпарламентських зв’язків.

Президент також подякував делегаціям Риксдагу в Парламентських асамблеях ОБСЄ та Ради Європи за активну підтримку України.