МЗС Канади закликає всі країни зберегти санкції проти Росії
06:02, 12 листопада 2016Політика
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Міністр закордонних справ Канади Стефан Діон закликав всі країни зберегти санкції проти Росії через її дії в Україні.
Глава МЗС Канади Стефан Діон / REUTERS
Про це Діон заявив на конференції в столиці Ефіопії Аддіс-Абебі, передає Reuters.
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"Поведінка Росії в Україні і в Сирії є щонайменше проблематичною. Тому важливо бути дуже відвертими у наших відносинах з Росією", - заявив Діон.
"Що стосується України - існують санкції, і Канада наполягає на тому, щоб усі країни були дуже жорсткими по відношенню до цих санкцій", - додав голова МЗС Канади.
Раніше УНІАН повідомляв, що Євросоюз має намір продовжити санкції проти Росії в грудні. В ЄС не виключають, що після того, як Трамп вступить на посаду президента США, продовження санкцій може ускладнитися.
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