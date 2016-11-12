МЗС Канади закликає всі країни зберегти санкції проти Росії

Про це Діон заявив на конференції в столиці Ефіопії Аддіс-Абебі, передає Reuters.

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"Поведінка Росії в Україні і в Сирії є щонайменше проблематичною. Тому важливо бути дуже відвертими у наших відносинах з Росією", - заявив Діон.

"Що стосується України - існують санкції, і Канада наполягає на тому, щоб усі країни були дуже жорсткими по відношенню до цих санкцій", - додав голова МЗС Канади.

Раніше УНІАН повідомляв, що Євросоюз має намір продовжити санкції проти Росії в грудні. В ЄС не виключають, що після того, як Трамп вступить на посаду президента США, продовження санкцій може ускладнитися.