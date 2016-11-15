Названо країни ЄС, які "гальмують" безвізовий режим для України

Про ситуацію, що склалася, повідомив міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський, передає Польське радіо.

Європейська комісія вже давно зробила висновок, що влада у Києві та Тбілісі виконала усі необхідні вимоги, але серед країн Євроспільноти немає одностайної думки на цю тему.

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"Ми півтори години пояснювали, доказували, що у гру входить гонор Євроспільноти й наші зобов’язання. Якщо ми й далі хочемо співпрацювати, якщо хочемо формувати східну політику, то ми повинні реалізувати наші зобов’язання", - додав керівник МЗС.

Зазначається, що серед євросоюзних країн найбільший спротив скасуванню віз для громадян Грузії та України проявляють Франція та Німеччина.