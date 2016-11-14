Хан: Єврокомісія тисне на країни ЄС заради безвізу для України та Грузії

Брюссель вже давно висловив думку, що ці держави задовольнили усі вимоги, однак згоди у цій справі в ЄС досі немає. Про співпрацю з країнами Східного партнерства у Брюсселі сьогодні, 14 листопада, розмовляють міністри закордонних справ Спільноти, пише Польське радіо.

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Заплановане на січень наступного року рішення про скасування віз можуть відкласти. Вплив на це рішення мають розмови про скасування віз також для громадян Туреччини та пов’язані з цим побоювання перед їхнім потоком до Європи.

«Можу тільки повторити те, що я неодноразово казав. Грузія та Україна задовольнили всі вимоги. Очікую згодом рішення у цій справі, бо ці країни та їхні громадяни заслуговують на це», - сказав перед зустріччю комісар з питань європейської політики сусідства Йоганнес Хан.

Перемовини у цій справі між представниками євросоюзних урядів та Європейського парламенту продовжуються. Посадовці ЄС підкреслюють, що рішення про скасування віз впевнило б грузинів та українців у їхньому європейському виборі. В Європі визнають, що затяжні перемовини означають втрату довіри до Спільноти.

Як повідомляв УНІАН, голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі заявив, що Україна отримає безвізовий режим у найближчому майбутньому.