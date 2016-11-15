Порошенка 29 листопада чекають на допит у Генпрокуратурі у справі Майдану

Про це УНІАН повідомив керівник Департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

«Викликали на 29 листопада», - сказав він, відповідаючи на питання, коли президента чекають в ГПУ на допит.

«Є принципова домовленість, що президент з’явиться і надасть показання, але допит відкладається, ми вже декілька разів надсилали повістки. Офіційно – це вже третій раз», - додав Горбатюк.

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Як повідомляв УНІАН, 8 серпня Горбатюк повідомив, що ГПУ має намір викликати на допит Порошенка, секретаря РНБО Олександра Турчинова, екс-прем’єр-міністра Арсенія Яценюка та мера Києва Віталія Кличка щодо подій на Майдані в період січня-лютого 2014 року.

Своєю чергою прес-секретар глави держави Святослав Цеголко заявив, що Порошенко прийде на допит до ГПУ тільки після офіційного виклику.

13 вересня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Порошенко найближчим часом буде допитаний у ГПУ як свідок у справі щодо злочинів проти учасників Революції Гідності.

17 вересня генпрокурор зазначив, що Порошенко буде допитаний відразу після повернення зі Сполучених Штатів Америки з відрядження в ООН, яке було 18 -21 вересня.