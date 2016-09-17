ГПУ викликала на допит Порошенка
Генеральна прокуратура України викликала президента України Петра Порошенка на допит як свідка у справі щодо злочинів проти активістів Майдану, він зустрінеться зі слідчими одразу після повернення зі США.
Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.
«Ми викликали президента на допит. Відразу після повернення із відрядження до Організації Об’єднаних Націй ми домовилися про зустріч із слідчими», - заявив він.
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Як повідомляв УНІАН, 8 серпня начальник Управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генпрокуратури Сергій Горбатюк повідомив, що ГПУ має намір викликати на допит Порошенка, секретаря РНБО Олександра Турчинова, екс-прем'єр-міністра Арсенія Яценюка та мера Києва Віталія Кличка щодо подій на Майдані в період січня-лютого 2014 року.
У свою чергу прес-секретар глави держави Святослав Цеголко заявив, що Порошенко прийде на допит до ГПУ тільки після офіційного виклику.
13 вересня Луценко заявив, що Порошенко найближчим часом буде допитаний в ГПУ як свідок у справі щодо злочинів проти учасників Революції Гідності.
*** 13 вересня у Нью-Йорку відкрилась 71-а сесія Генеральної асамблеї ООН. Планується, що Порошенко виступить на сесії 21 вересня.