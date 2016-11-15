Дєєва, яка опинилася в центрі скандалу, розповіла про свій підробіток в 15 років

Про це вона розповіла в інтерв'ю Українській правді.

"Підробляла модератором на телешоу – це коли ти подаєш мікрофон учасникам програми", - відповіла Дєєва на питання, звідки у неї взявся 10-річний досвід роботи в 24 роки, який усіх збентежив, і ким же вона працювала в 15 років.

Також новопризначена заступник міністра пролила світло і на решту її трудового досвід.

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"Я досить рано почала займатися активною діяльністю, з 18 років. Мені потрібно було працювати, заробляти, допомагати сім'ї, мамі і сестрі – в тому числі і матеріально. Я була інтерном у Верховній Раді – в комітеті з питань європейської інтеграції, тоді його очолював Борис Тарасюк. Після – я паралельно навчалася і працювала. Потім я вступила до магістратури – теж політологія. Потім працювала у Верховній Раді помічницею народного депутата Леоніда Кожари", - пояснила вона.

Дєєва розповіла, що 2013 році вона пішла в бізнес і розвивалася як бізнес-менеджер у шведській компанії, яка планувала виходити на український ринок, однак пізніше прийняла рішення повернутися в Україну.

У той же час вона стверджує, що працювати в структурі МВС на початку 2015 року її покликала сама екс-заступник міністра внутрішніх справ Ека Згуладзе.

"Напевно, за рекомендацією, але я так і не дізналася – чиєю, я ж не могла задати питання своєму начальнику. Мені просто надійшов дзвінок. 8 січня 2015-го року я прийшла до неї на співбесіду, 13-го січня вийшла на роботу. Я працювала в проектному офісі підтримки реформи МВС з тих пір, коли я стала помічницею Еки Згуладзе, як раз за напрямом координації міжнародних донорів та міжнародних організацій", - розповіла вона.

Як повідомляв УНІАН, згідно з розпорядженням Кабінету міністрів № 806-р від 26 жовтня, 24-річну Дєєву призначено заступником міністра внутрішніх справ України з питань європейської інтеграції.

Нагадаємо, у мережі знайшли відверті фото 24-річної Дєєвої, які викликали бурхливу реакцію.

Глава МВС Арсен Аваков, коментуючи інтимні фото Дєєвої, які з'явилися в інтернеті, написав: «Фотоальбоми, викинуті в інтернет, які з таким ефектом підживлюють ниці почуття нашого околополітикуму... Студентка не має право на приватні фото? Святенництво. Чи ви безтілесні, чи безстатеві, що моралізуєте на яскравий одяг і оголені лінії? Нікого не цікавить звичайно, що частина фото - непристойні вульгарні фальшивки. Лицеміри, червоніючи від праведності, кричать "Ату!!" Ліберальні Ви наші».