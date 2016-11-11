В Авакова з'явилася нова 24-річна заступниця, своє призначення вона не вважає привілеєм (відео)

Дівчина у політиці відносно давно. Ще студенткою за однією з програм пройшла стажером до Верховної Ради України. Працювала із Леонідом Кожарою та Екою Згуладзе, передає ТСН.

Тепер й Аваков узаконив професійні відносини з 24-річною співробітницею.

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Нову заступницу міністра МВС Анастасію Дєєву не бентежить увага українців до її віку. "Ні, не бентежить. Я була до цього абсолютно готова. Мені шкода, що люди так реагують. Я не хочу створювати комусь якісь незручності, але я вже два роки працюю над реформуванням Міністерства внутрішніх прав. Це проекти, які я запустила і які ще з нашою командою запустимо. Я в них не сумніваюсь. І тому, мабуть, треба пережити просто", - зазначила заступниця міністра Авакова.

Анастасія Дєєва також заявила, що своє призначення не сприймає як привілей. "Я вам розкажу про свої почуття абсолютно відверто. Щойно люди почнуть ставитися до посади, не як до місця, а почнуть ставитися як до функції, до важкої роботи. Державна служба - не просто якийсь привілей, а це позиція, на якій потрібно працювати, реалізовувати проекти. Тоді ми зрушимося з точки", - сказала вона.