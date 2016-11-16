Уряд звільнив Деканоідзе з посади голови Нацполіції

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацполіції.

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Іншим рішенням уряд затвердив на посаді в.о. голови Нацполіції Вадима Трояна.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада Деканоідзе заявила, що подала у відставку з посади начальника Національної поліції України. Вона перебувала на цій посаді з 4 листопада 2015 року.