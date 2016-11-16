Уряд звільнив Деканоідзе з посади голови Нацполіції
14:12, 16 листопада 2016Політика
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Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні дав згоду на звільнення Хатії Деканоідзе з посади голови Національної поліції.
Деканоідзе звільнили з посади голови Нацполіції / Фото УНІАН
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацполіції.
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Іншим рішенням уряд затвердив на посаді в.о. голови Нацполіції Вадима Трояна.
Як повідомляв УНІАН, 14 листопада Деканоідзе заявила, що подала у відставку з посади начальника Національної поліції України. Вона перебувала на цій посаді з 4 листопада 2015 року.
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