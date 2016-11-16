Карпюк і Клих через консулів України передали документи для підготовки позову до ЄСПЧ

Про це УНІАН повідомив генеральний консул України в Ростові-на-Дону Віталій Москаленко.

«Сьогодні консульські посадові особи генерального консульства України в Ростові-на-Дону відвідали в СІЗО-1 м. Грозний українських політв’язнів Миколу Карпюка та Станіслава Клиха, заарештованих у результаті підступної операції спецслужб РФ та засуджених російським судом за грубо сфальшованими звинуваченнями за нібито «участь у другій чеченській війні в складі групи бойовиків на чолі з Арсенієм Яценюком», – сказав Москаленко.

Читайте такожКарпюка можуть відправити у Якутію - Полозов

Він наголосив, що ані Карпюк, ані Клих раніше в Чечні ніколи не бували.

«В ізоляторі для вибивання свідчень до українців застосовували звірячі тортури, зокрема, під’єднували до особливо чутливих частин тіла електрострум, застосовували психотропні засоби», – нагадав Москаленко.

«Карпюк та Клих підписали та передали консулам необхідні документи для підготовки позову до Європейського суду з прав людини. Піднімаймо свій голос за свободу незламних борців», – додав він.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня судова колегія в кримінальних справах Верховного суду РФ відхилила апеляцію на вирок, винесений громадянам України Миколі Карпюку та Станіславу Клиху. «Вирок Верховного суду Чеченської республіки стосовно Карпюка і Клиха залишити без зміни, а апеляцію – без задоволення», – сказав суддя.

У травні Верховний суд Чечні засудив Клиха й Карпюка до 20 років і 22,5 років ув’язнення відповідно в колонії суворого режиму. У Росії їх засудили за нібито участь у банді, вбивстві й замаху на вбивство російських військовослужбовців. За версією російського слідства, Клих і Карпюк під час першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі в боях проти російських військ за незалежну Чечню. Крім того, Карпюк нібито наприкінці 1994 року – на початку 1995 року сам брав у них участь.