МЗС про вирок Карпюку та Клиху: Чергове свідчення відсутності справедливого правосуддя в РФ

У МЗС України заявили, що рішення Верховного суду Російської Федерації щодо вироку для українців Миколи Карпюка та Станіслава Клиха доводить, що у Росії відсутнє справедливе правосуддя.

Про це йдеться у заяві МЗС, опублікованому на офіційному сайті відомства.

У повідомленні зазначається, що МЗС засуджує рішення Верховного суду РФ.

«Політично вмотивовані кримінальні справи щодо Миколи Карпюка та Станіслава Клиха, а також ігнорування Верховним судом Російської Федерації наведених стороною захисту фактів фальсифікації справи та численних грубих процесуальних порушень в ході кримінального провадження є черговим свідченням відсутності справедливого правосуддя в Російській Федерації», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожКарпюк з останнім словом на російському суді: "Нас засудили, бо ми українці"

При цьому зазначається, що суд проігнорував законні вимоги України та сторони захисту Карпюка та Клиха.

«Вимагаємо від держави-агресора негайно звільнити засуджених за політичними мотивами Миколу Карпюка та Станіслава Клиха, а також інших громадян України, незаконно утримуваних Російською Федерацією за сфабрикованими обвинуваченнями», - зазначили у МЗС.

У відомстві також закликали світову спільноту, міжнародні правозахисні інституції вжити всіх можливих правових, політичних та економічних заходів з метою звільнення та повернення в Україну її громадян.

Нагадаємо, сьогодні судова колегія у кримінальних справах Верховного суду РФ відхилила апеляцію на вирок, винесений громадянам України Миколі Карпюку і Станіславу Клиху.

"Вирок Верховного суду Чеченської республіки стосовно Карпюка і Клиха залишити без зміни, а апеляцію - без задоволення", - сказав суддя.

Як повідомляв УНІАН, у травні Верховний суд Чечні засудив Клиха і Карпюка до 20 років і 22,5 років ув'язнення, відповідно, у колонії суворого режиму. У Росії їх засудили за нібито участь у банді, вбивстві та замаху на вбивство російських військовослужбовців.

За версією російського слідства, Клих і Карпюк під час першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі у боях проти російських військ за незалежну Чечню. Крім того, Карпюк нібито наприкінці 1994 року – на початку 1995 року сам брав у них участь.