У МЗС Білорусі пояснили, чому голосували в ООН проти резолюції щодо Криму

"Позиція Республіки Білорусь щодо України не змінилася ні на йоту. Питання про процедуру розгляду тематики прав людини в ООН лежить зовсім в іншій площині і, за нашим твердим переконанням, не має ніякого відношення до теми територіальної цілісності України", - про це заявив прес-секретар зовнішньополітичного відомства Білорусі Дмитро Мирончик.

Читайте такожПорошенко назвав ухвалену ООН резолюцію по Криму справжньою перемогою справедливості

За його словами, Білорусь на собі випробувала, "наскільки руйнівний і несправедливий механізм країнових резолюцій, і твердо впевнена, що їх прийняття – це шлях в нікуди".

"Ця практика, вироблена в роки холодної війни, нав'язується Організації Об'єднаних Націй окремими країнами виключно для просування власних інтересів... Ми завжди відкрито голосуємо проти країнових резолюцій, де б вони не розглядалися – у Женеві або Нью-Йорку. Це – не свідчення підтримки країн, що стають об'єктами резолюцій, а свідчення нашого послідовного неприйняття лицемірних підходів до теми прав людини, які нав'язуються Організації Об'єднаних Націй окремими державами за принципом "я краще знаю, що вам треба робити", - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, на засіданні Третього комітету Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, який фокусується на тематиці прав людини, була підтримана резолюція про порушення прав людини в Криму російською окупаційною владою, розгляд якої ініціювала Україна.

23 країни, серед яких Білорусь, Вірменія і Казахстан, голосували проти прийняття резолюції.