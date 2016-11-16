В ООН підтримали резолюцію про порушення прав людини в Криму окупаційною владою РФ

Співавторами проекту резолюції була 41 країна-член ООН.

Резолюцію "Становище в сфері прав людини в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі (Україна)" підтримали 73 країни ООН.

Також при розгляді документа 76 країн утрималися і 23 проголосували проти.

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Прийняттям резолюції Генасамблея засудила порушення прав людини, дискримінаційні заходи і практику стосовно жителів тимчасово окупованого Криму, в тому числі кримських татар, а також українців і осіб, що належать до інших етнічних і релігійних груп, з боку російської окупаційної влади.

При цьому Генасамблея закликала Російську Федерацію виконати всі зобов'язання у відповідності до норм міжнародного права в якості окупуючої держави.

Згідно з текстом документу, Росія повинна прийняти всі необхідні заходи з тим, щоб негайно покласти край всім ущемлениям прав людини стосовно жителів Криму, припинити дискримінаційні заходи і практики, довільні затримання, катування та інші жорстокі, нелюдські або принижуючі гідність види поводження, і скасувати все дискримінаційне законодавство.

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Члени ООН закликали РФ негайно звільнити українських громадян, які були незаконно затримані й засуджені без урахування елементарних норм відправлення правосуддя, а також тих, хто був переведений через міжнародно визнані кордони з Криму в Російську Федерацію. Також вона повинна вирішити проблему безкарності та забезпечити, щоб ті, хто визнаний винним в утисках прав людини, були притягнуті до відповідальності в незалежному суді.

У резолюції наголошується на необхідності створення і подальшої підтримки безпечних і сприятливих умов для журналістів і правозахисників, з тим щоб вони могли виконувати свою роботу в Криму незалежно і без невиправданого втручання. Генасамблея закликала РФ дозволити, щоб знову були відкриті культурні та релігійні установи.

При цьому Росія повинна негайно скасувати рішення про оголошення Меджлісу кримсько-татарського народу екстремістською організацією і заборону його діяльності, а також анулювати рішення про заборону лідерам Меджлісу в'їзду на територію Криму.

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Генасамблея закликала РФ негайно почати співпрацювати в повному обсязі з Управлінням Верховного комісара з прав людини, Організацією з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) та Радою Європи щодо питання про становище в галузі прав людини в Криму.

Разом з тим, в резолюції йдеться, що Генеральна асамблея "наполегливо закликає Російську Федерацію забезпечити належний і безперешкодний доступ міжнародних місій зі спостереження за становищем в області прав людини і правозахисних неурядових організацій в Криму, визнаючи, що міжнародна присутність у Криму має першорядне значення для запобігання подальшого погіршення ситуації".

Члени ООН просять Управління Верховного комісара ООН з прав людини підготувати спеціальну тематичну доповідь з питання про становище в галузі прав людини в тимчасово окупованих Криму і Севастополі згідно з чинним мандатом і в рамках наявних ресурсів місії зі спостереження за становищем в області прав людини в Україні, яка в даний час фінансується за рахунок добровільних внесків.