"Переможців тут не буде": Лукашенко порадив Путіну помиритися з Україною

"Цей конфлікт може мати дуже важкі наслідки. Для України вже має, але для Росії - небажано", - сказав Лукашенко в четвер, повідомляє Reuters.

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"Я сказав Володимиру Володимировичу (Путіну), що треба придумати щось таке, щоб почати зворотний процес, відновлювати відносини. Переможців тут не буде, чим довше конфлікт - тим гірше для України і Росії", - підкреслив він.

Лукашенко також запропонував допомогу в організації "абсолютно чесних виборів" на Донбасі і охорону українсько-російського кордону, але обмовився, що робить це з небажанням.

"Самі ми не поліземо туди, - сказав Лукашенко. - Ми не рвемося в миротворці або посередники, я цього терпіти не можу".

За його словами, Білорусь готова "включатися і вирішувати будь-яку задачу в Україні, будь-яку. Це не Сирія, це - ось, біля нашого порога. Ми, українці, росіяни - чи нам сьогодні битися".

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що Білорусь "грудьми закриває 1200 кілометрів кордону з Україною, тому що потоком йде зброя, вибухівка".