Лукашенко: Ми грудьми закриваємо 1200 кілометрів кордону з Україною

Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає TUT.BY.

"Ми грудьми закриваємо 1200 кілометрів кордону з Україною, тому що потоком йде зброя, вибухівка. Ми їх затримуємо не тільки на кордоні, але й на залізничному вокзалі. Нам дуже непросто", — заявив він.

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За його словами, весь потік зброї, вибухівки, який раніше переміщувався із заходу на схід через Прибалтику й Україну, сьогодні ринув через Білорусь.

"З одного боку, це добре, а з іншого — потрібні великі зусилля і витрати, щоб утримувати тут безпеку", — вкотре заявив Лукашенко.

Як повідомляв УНІАН, на засіданні Третього комітету Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, який фокусується на тематиці прав людини, була підтримана резолюція про порушення прав людини в Криму російською окупаційною владою, розгляд якої ініціювала Україна. 23 країни, серед яких Білорусь, Вірменія і Казахстан, голосували проти прийняття резолюції.

У МЗС Білорусі пояснили своє голосування в ООН щодо кримської резолюції і заявили, що позиція країни щодо України не змінювалася. "Позиція Республіки Білорусь щодо України не змінилася ні на йоту. Питання про процедуру розгляду тематики прав людини в ООН лежить зовсім в іншій площині і, за нашим твердим переконанням, не має ніякого відношення до теми територіальної цілісності України", - про це заявив прес-секретар зовнішньополітичного відомства Білорусі Дмитро Мирончик.