Обама і Меркель обговорили збереження санкцій проти Росії до повного виконання Мінських угод
Президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама та канцлер Федеративної Республіки Німеччина Ангела Меркель обговорили питання збереження санкцій проти Росії до повного виконання нею Мінських угод.
Про це Обама сказав на спільній прес-конференції з канцлером Меркель в Берліні. Трансляція прес-конференції велась на сайті Білого дому.
Читайте такожУ Кремлі заявили, що під час телефонної розмови Путін і Трамп не говорили про Україну
"Безумовно, ми обговорили наше зобов'язання відповідати на спільні виклики у сфері безпеки - від протидії кіберзагрозам та забезпечення того, щоб Іран продовжував дотримуватися умов іранської ядерної угоди. Я засвідчив повагу Ангелі за її лідерство разом з президентом Олландом у роботі щодо врегулювання конфлікту в Україні", - наголосив Обама.
"Ми продовжуємо бути поруч з українським народом і відстоювати головний принцип: що країни мають право визначати власну долю. І ми обговорили важливість збереження санкцій доти, доки Росія повністю не виконає Мінську угоду", - наголосив Обама.