Обама і Меркель обговорили збереження санкцій проти Росії до повного виконання Мінських угод

Про це Обама сказав на спільній прес-конференції з канцлером Меркель в Берліні. Трансляція прес-конференції велась на сайті Білого дому.

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"Безумовно, ми обговорили наше зобов'язання відповідати на спільні виклики у сфері безпеки - від протидії кіберзагрозам та забезпечення того, щоб Іран продовжував дотримуватися умов іранської ядерної угоди. Я засвідчив повагу Ангелі за її лідерство разом з президентом Олландом у роботі щодо врегулювання конфлікту в Україні", - наголосив Обама.

"Ми продовжуємо бути поруч з українським народом і відстоювати головний принцип: що країни мають право визначати власну долю. І ми обговорили важливість збереження санкцій доти, доки Росія повністю не виконає Мінську угоду", - наголосив Обама.