У Мінську не обговорюється законопроект про вибори на Донбасі - Геращенко

Про це сказав спеціальний представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік під час зустрічі з депутатами Верховної Ради, повідомила перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній робочій підгрупі ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, у Верховній Раді вже кілька місяців працює неформальний дискусійний майданчик "мінська платформа", де депутати із різних фракцій і груп обговорюють ситуацію на Донбасі, реалізацію Мінських угод.

Геращенко додала, що сьогодні в рамках "мінської платформи" відбулася дискусія народних депутатів з Сайдіком. Дипломат поінформував українських політиків про роботу мінських груп, а також наголосив на пріоритетності для всіх мінських груп безпекової компоненти.

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«Депутатів цікавили питання методології роботи спостережної місії ОБСЄ та здійснення ними моніторингу, багато питань стосувалися роботи політичної та безпекової груп, також українські політики звернулися до координатора від ОБСЄ в ТКГ з проханням активізувати всі зусилля задля звільнення заручників. Інформуючи народних депутатів про роботу політичної групи, М. Сайдік наголосив, що в Мінську обговорюються лише модальності можливих виборів, а не законопроект», - написала Геращенко.

Як раніше повідомляв УНІАН, Мінськ не може й надалі залишатися місцем проведення зустрічей і переговорів зі всього спектру питань, пов'язаних з агресією Росії проти України.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров.

"Правда полягає в тому, що напередодні засідання (15 листопада 2016 року) третього комітету ООН Росія відвела Білорусі роль шниря, наточенного на зрив розгляду проекту резолюції про ситуацію з правами людини в окупованому РФ Криму", - йдеться у його повідомленні.