Обама та лідери п'яти країн Євросоюзу погодилися зберігати санкції проти Росії

За інформацією Білого дому, лідери під час зустрічі в Берліні домовилися, що Москва повинна дотримуватися зобов'язань з виконання Мінських угод щодо врегулювання конфлікту на сході України. Про це повідомляє Радіо Свобода.

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Зокрема вони дійшли згоди, що санкції Заходу, запроваджені проти РФ, повинні зберігатися, поки Росія не виконає цих зобов'язань.

Також вони погодилися з важливістю зміцнення Організації північноатлантичного договору (НАТО) щодо "подальшого виконання трансатлантичного порядку денного".

Зустріч пройшла під час останнього офіційного візиту Обами до Європи на посту президента США.

Раніше європейські лідери були стурбовані заявами обраного президента США Дональда Трампа під час виборчої кампанії, що НАТО як альянс "застарів", і що він розглянув би скасування санкцій проти Росії та визнав анексію Росією українського Криму.