Обама і лідери ЄС домовилися про співпрацю в рамках НАТО для вирішення конфлікту в Україні

Президент США Барак Обама та лідери країн-членів ЄС домовились про необхідність подальшої співпраці в рамках багатосторонніх організацій на кшталт НАТО та просуватись вперед у трансатлантичних відносинах. Про це йдеться у заяві Білого дому, пише Reuters.

"Лідери домовилися про необхідність спільної роботи для просування трансатлантичну порядку денного вперед, зокрема, що стосується забезпечення стабілізації на Близькому Сході і в Північній Африці, а також забезпечення дипломатичного вирішення конфліктів в Сирії і на сході України", - повідомив представник Білого дому в в заяві.

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Видання зазначає, що до такої згоди США та ЄС прийшли після того, як новообраний президент США Дональд Трамп під час своєї кампанії заявив, що в разі нападу Росії на країну-члена НАТО, він звертатиме увагу на те, чи виконала постраждала сторона свої зобов'язання оборони перед наданням військової допомоги.

"Лідери також підтвердили важливість продовження співпраці в рамках багатосторонніх інститутів, включаючи НАТО", - додав представник Білого дому.

Нагадаємо, Чинний віце-президент США Джозеф Байден планує відвідати Україну до кінця 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв заявив, що глава держави Петро Порошенко може здійснити візит до США в лютому 2017 року.

"Ми будемо налагоджувати діалог. Уже перші сигнали передані Вашингтону, зокрема президент (Порошенко) запросив президента Трампа після інавгурації відвідати у зручний час Україну. І, по-друге, ми розраховуємо, що наступного року, в лютому наш президент здійснить візит до США", - сказав Єлісєєв.