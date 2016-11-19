Туск провів телефонну розмову з Трампом, говорили про Україну - Reuters

Під час неї Туск наголосив на необхідності підтримати Україну, передає Reuters із посиланням на джерела в ЄС.

Джерело ЄС заявило, що Туск наголосив на важливості трансатлантичного співробітництва, в тому числі щодо України через російську агресію.

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Зазначається, що обіцянки Трампа поліпшити відносини з Росією викликали занепокоєння в ЄС, зокрема в Польщі та країнах Балтії.

Туск на своїй сторінці у Twitter підтвердив, що провів телефонну розмову з Трампом, проте жодних подробиць не додав.

Today I had phone calls with @realDonaldTrump and @Poroshenko — Donald Tusk (@eucopresident) November 18, 2016

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада пізно ввечері Путін і Трамп провели телефонну розмову, під час якої, за інформацією прес-служби Кремля, домовилися про нормалізацію і виведення двосторонніх відносин «в русло конструктивної взаємодії з найширшого кола питань». Під час розмови Путін і Трамп не тільки зійшлися в оцінці нинішнього вкрай незадовільного стану російсько-американських відносин, а й висловились на користь активної спільної роботи з їх нормалізації та виведення в русло конструктивної взаємодії з найширшого кола питань. Було наголошено, зокрема, на важливості створення надійної основи двосторонніх зв'язків шляхом розвитку їх торговельно-економічного компонента.