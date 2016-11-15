У Кремлі заявили, що під час телефонної розмови Путін і Трамп не говорили про Україну

Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання УНІАН, чи обговорювалася під час телефонної розмови ситуація на сході України та визнання анексії Криму.

«Ні, не обговорювалась - сказав Пєсков.

«На сьогодні не може бути предметного обговорення, тому що він (Трамп) не вступив на посаду», - зазначив він.

Пєсков наголосив, що розмова була «дуже конструктивною, ми дали інформацію, в цілому тон розмови кореспондувався з тоном заяв, які робилися ще під час виборчої кампанії на предмет двосторонніх російсько-американських відносин».

За його словами, зазначені теми не порушувалися, оскільки чинним президентом США є Барак Обама і з його адміністрацією продовжується робота до моменту інавгурації.

Пєсков додав, що порушувалося питання про зустріч Путіна і Трампа, але домовленості про те, що вона може відбутися до інавгурації, не було.

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Як повідомляв УНІАН, 14 листопада пізно ввечері Путін і Трамп провели телефонну розмову, під час якої, за інформацією прес-служби Кремля, домовилися про нормалізацію і виведення двосторонніх відносин «в русло конструктивної взаємодії з найширшого кола питань». Під час розмови Путін і Трамп не тільки зійшлися в оцінці нинішнього вкрай незадовільного стану російсько-американських відносин, а й висловились на користь активної спільної роботи з їх нормалізації та виведення в русло конструктивної взаємодії з найширшого кола питань. Було наголошено, зокрема, на важливості створення надійної основи двосторонніх зв'язків шляхом розвитку їх торговельно-економічного компонента.

Також було вказано, що наступного року виповнюється 210 років з дня встановлення дипломатичних відносин між Росією і США, що «само собою має стимулювати повернення до прагматичного, взаємовигідного співробітництва, яке відповідало б інтересам двох країн, стабільності і безпеці у всьому світі».

Путін і Трамп поділяють думку про необхідність об'єднання зусиль у боротьбі зі спільним ворогом номер один – міжнародним тероризмом і екстремізмом. У цьому ключі обговорювалися також питання врегулювання кризи в Сирії.

Співрозмовники домовилися продовжити контакти по телефону і в перспективі передбачити особисту зустріч, підготовкою якої займуться представники обох сторін, йдеться в повідомленні прес-служби Кремля.