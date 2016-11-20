Хабарнику зі Львівської міськради призначили заставу в 2 мільйони гривень

Про це повідомила речник УСБУ у Львівській області Мирослава Клячківська, передає "Українська правда".

Сторона обвинувачення - військова прокуратури Західного регіону - просила про заставу у 10 млн. грн.

Судове засідання, яке визначало міру запобіжного заходу, тривало понад шість годин, оскільки адвокати постійно вносили нові клопотання.

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17 листопада Юрія Гольця затримали працівники СБУ та військової прокуратури Західного регіону на хабарі у 80 тис. грн. Мічені гроші дав підприємець, якому попередньо з боку управління міськради за умови "відкату" було обіцяно підряд на капремонт двох будівель.

Голець уже проходить по справі Грибовицького сміттєзвалища.

Як повідомляв УНІАН, генпрокурор Юрій Луценко назвав Гольця "найулюбленішим працівником міського мера", заявивши про "наступ на корупцію у всій країні, зокрема й місті Львові".