Луценко назвав маніпуляцією інформацію про припинення розслідування справ проти Януковича

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко під час спільного брифінгу з головою Служби безпеки України Василем Грицаком.

«Заяву про те, що ГПУ нібито зупинила справи проти Януковича і його поплічників, я розглядаю виключно як політичні маніпуляції тих, хто незадоволений наступом на корупцію у всій країні, зокрема й місті Львові», - сказав він.

За його словами, ця маніпуляція влаштована для того, щоби відвести увагу від затримання у Львові «найулюбленішого працівника міського мера», якого під час спільної операції прокуратури та СБУ було затримано на гарячому за отримання хабаря.

«Не знаю звідки висмоктували, але заявили, що ми знищуємо справу Януковича. Подивіться на мене, колеги, напевно вся Україна знає історію мого життя. Ви можете уявити, щоби під моїм керівництвом ГПУ думала, як би знищити справу Януковича? Це абсурд», - сказав Луценко.

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«Згідно з чинним законодавством, будь-яке слідство в Україні може йти не більше року… Я очолив ГПУ вже після того, як пройшло 2,5 року розслідування резонансних справ на Майдані і Януковича. Як же так склалося, що ці справи все ще актуальні? Тому, що закон дозволяє зупиняти справу за розшуком підозрюваних. У момент, коли слідчий виносить підозру, з якою ознайомлюють в основному порядку протилежну сторону, справа зупиняється за розшуком. Але це дає нам можливість перейти до спеціального режиму засудження, зокрема, так званого заочного засудження», - розповів генпрокурор.

Але, за його словами, ГПУ не може це зробити, оскільки «за балачками депутатів якось забулося, що поплічники Януковича писали Кримінально-процесуальний кодекс під себе».

«В цьому кодексі передбачено, що заочне засудження можливе лише поодинці, кожного фігуранта окремо. Як можна засудити групу: людина, яка задумала злочин, людина, яка купила пістолет і людина, яка вбила, у трьох різних процесах. Кожен, навіть непрофесіонал, розуміє, що це неможливо», - сказав він.

За його словами, Генпрокуратура буде звертатися до парламенту, щоб уточнити порядок заочного засудження, щоб уже в цьому році було можливим розпочати необхідні процесуальні дії для заочного засудження Януковича і його поплічників.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат від «Об’єднання «Самопоміч» Олена Сотник стверджує, що Генеральна прокуратура призупинила розслідування кримінальних проваджень проти екс-президента Віктора Януковича та інших високопосадовців часів його правління. Про це Сотник написала у Facebook, розмістивши скан-копії відповідей ГПУ на її депутатський запит.