На засіданні комітету ПА НАТО Росію офіційно визнали агресором - нардеп

Про це у Facebook повідомила народний депутат від партії "Блок Петра Порошенка", голова Постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО Ірина Фріз, яка у складі української делегації у Стамбулі перебуває на 62-й сесії асамблеї.

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«Сьогодні під час розгляду на Комітеті ПА НАТО резолюції "Підтримка пост-Варшавської стратегії оборони та стримування" беззаперечно було визнано агресію Росії проти України головним фактором дестабілізації безпекової ситуації в світі», - написала Фріз.

За її словами, в рамках обговорення резолюції досягнуто рішення про те, що однією з форм реагування на дії агресора буде рішуча підтримка України.

«Новим чинником, який відтепер перебуватиме у центрі уваги НАТО, є перетворення території півострова Крим на фактично нову стратегічну військову базу РФ», - поінформувала депутат.

За її словами, Росія офіційно визнана міжнародними організаціями агресором.

Фріз подякувала колегам з ПА НАТО за солідарну позицію та підтримку усіх відповідних ініціатив української делегації.