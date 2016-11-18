РФ зазнала фундаментальної зовнішньополітичної поразки, розпочавши війну в Україні - російський політолог

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні круглого столу "Російська державність: стабільна нестабільність".

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"Минуло 2,5 року, можна підбити якісь підсумки ... На мій погляд, путінська Росія зазнала фундаментальної зовнішньополітичної поразки, більш серйозної навіть, ніж військової, хоча і у військовому плані вже українська армія показала, що вона готова надати такий спротив, що повномасштабна агресія буде неприйнятною для російського суспільства, тому що неприйнятним буде рівень втрат", - сказав експерт.

У зв'язку з цим Піонтковський зазначив, що ті втрати, які Росія вже зазнала на Донбасі, є дуже секретною інформацією, і людей саджають до в'язниць за її оприлюднення.

На думку політолога, головною втратою РФ є метафізична поразка. "Повністю провалилася ставка на етнічних росіян і російськомовне населення. В Україні переважна більшість російських громадян і російськомовних відкинули концепцію «руського міра» і також борються з агресором в українській армії, зберігши вірність Українській державі", - заявив Піонтковський.

Він назвав ще однією поразкою Росії ставку на ядерний шантаж. "Дуже важка була дискусія на Заході і непроста, але, тим не менш, липневий саміт НАТО у Варшаві відповів на класичне запитання Путіна ..., повторюючи Гітлера, який (питання) поставив Заходу: ви готові померти за Нарву? Ось ця відповідь, що захищати кожну частину території країн НАТО ми будемо", - сказав політолог.

"А от чи хочете ви, пане Путін, вмирати за Нарву? Путін вмирати за Нарву, звичайно, не хоче, він не для цього акумулював 250 млрд доларів, щоб перетворитися на радіоактивний попіл", - додав Піонтковський.