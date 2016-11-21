Кілька тисяч людей прямують колонами до Нацбанку

При вході на Хрещатик з боку станції метро Театральна на тротуарах встановлено металошукачі, передає "Українська правда".

Входи до бічних вулиць Хрещатика охороняють нацгвардійці.

Разом з тим на Майдані Незалежності знову групують колони великої кількості людей переважно похилого віку та студентів.

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Колони перебувають біля Головпоштампу, станції метро Хрещатик з боку Інститутської.

Кількість їхня приблизно удвічі більша, ніж минулого тижня, тобто кілька тисяч.

За словами людей з колон, вони прямують до Нацбанку. На запитання, проти чого вони протестують, одна з жінок сказала: "проти грипу".

Вулицю Інститутську також перекрито для транспорту, однак металошукачів та парканів немає.