Кілька тисяч людей прямують колонами до Нацбанку
Вулицю Хрещатик у Києві перекрито для руху транспорту, на ній перебуває багато правоохоронців.
При вході на Хрещатик з боку станції метро Театральна на тротуарах встановлено металошукачі, передає "Українська правда".
Входи до бічних вулиць Хрещатика охороняють нацгвардійці.
Разом з тим на Майдані Незалежності знову групують колони великої кількості людей переважно похилого віку та студентів.
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Колони перебувають біля Головпоштампу, станції метро Хрещатик з боку Інститутської.
Кількість їхня приблизно удвічі більша, ніж минулого тижня, тобто кілька тисяч.
За словами людей з колон, вони прямують до Нацбанку. На запитання, проти чого вони протестують, одна з жінок сказала: "проти грипу".
Вулицю Інститутську також перекрито для транспорту, однак металошукачів та парканів немає.