Під НБУ знову мітингують, людей привели колонами (фото)

Під НБУ перебувають кілька сотень людей з прапорами партії "За життя", передає "Українська правда".

Переважно це люди похилого віку, пенсіонери. Перед цим їх ділили колонами біля Майдану Незалежності.

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Вулиця Хрещатик відкрита для транспорту, натомість вулиця Інститутська перекрита парканами та поліцією, які метолошукачами перевіряють сумки.

Співзасновниками партії "За життя" є Євген Мураєв та Вадим Рабінович, який її і очолює. Раніше обоє були у фракції "Опоблоку".

За даними правоохоронців, 15 листопада у масових акціях станом на 13:00 брали участь понад 6 тисяч осіб. Очевидці повідомили, що біля Маріїнського парку і з боку вул. Інститутської збиралися "тітушки".

Також відомо, що організатори акцій пропонують учасникам від 70 до 125 гривень.

Посилені заходи безпеки в центрі Києва триватимуть до 22 листопада.