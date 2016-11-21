Порошенко пояснив, чому українці досі не відчули зближення з Європою

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на урочистому заході з нагоди Дня гідності та свободи.

«Є одна дуже суттєва, головна я би сказав, перешкода, яка не дала поки що більшості українців змоги відчути наше очевидне зближення з Європою. Європеїзація наразі не торкнулася рівня життя українців. Це єдина сфера, де ми за три роки не наблизилися до європейських стандартів. Сталося це в силу об’єктивних факторів», - зауважив він.

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«Я впевнений, що незабаром ефективність українських економічних реформ відчуватиме все більша й більша кількість людей, і підвищення рівня життя вже стоїть на порядку денному», - наголосив Порошенко.