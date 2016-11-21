В Україні відзначають День гідності та свободи

Наприкінці листопада 2013 року відмова української влади від підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом стала першопричиною виникнення наймасовіших за всю сучасну історію держави акцій протесту.

21 листопада 2013 року Кабінет міністрів прийняв рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, що мала бути підписана на Вільнюському саміті «Східного партнерства» 28-29 листопада.

Акції протесту почались того ж дня. Зокрема, на Майдані Незалежності у столиці мітингувальники встановили намети і перебували там цілодобово. У ніч на 30 листопада 2013 року спецпризначенці «Беркуту» побили десятки активістів, переважно молодь, після чого на вулиці міст України вийшли сотні тисяч громадян.

Акції протесту, що тривали з кінця листопада до кінця лютого 2014 року, отримали назви Євромайдан, Майдан, а пізніше – Революція гідності.

У результаті тодішній президент Віктор Янукович в лютому, після масового розстрілу беззбройних громадян у центрі Києва, втік до Росії.

Усю повноту влади взяла на себе Верховна Рада України, яка на 25 травня призначила вибори президента України. На цих виборах переміг Петро Порошенко, який 27 червня 2014 року підписав Угоду про асоціацію з ЄС в повному обсязі.

Сьогодні з нагоди Дня гідності та свободи у Києві та інших населених пунктах відбудуться меморіальні, урочисті та культурно-мистецькі заходи за участю представників влади, органів місцевого самоврядування, народних депутатів, учасників революційних подій в Україні у 2004, 2013-2014 роках, учасників антитерористичної операції, представників громадських об’єднань, волонтерських рухів, молоді та духовенства.

Також цього дня відбудеться покладання квітів до пам’ятників та пам’ятних знаків Героям Небесної сотні, полеглих учасників АТО.

Крім того, у столичному Українському домі презентують мультимедійну виставку "Відважні: наші герої", присвячену 100-річчю Української Революції. Виставка складається із 6 модулів, на яких представлені реконструйовані типажі революційних епох – від січових стрільців до майданівців. Доповнюють виставку тематичні відеоролики з кінохроніки та художніх колажів. Упродовж 2017 року виставку експонуватимуть у регіонах України і за кордоном.

До забезпечення громадського порядку 21-22 листопада у Києві буде залучено 6 тис. правоохоронців, а на території всієї України - близько 15 тис.