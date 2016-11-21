В Україні відзначають День гідності та свободи

08:52, 21 листопада 2016
Суспільство
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Це свято було започатковане указом президента України Петра Порошенка 13 листопада 2014 року.

Свято було започатковане 13 листопада 2014 року / фото УНІАН

Наприкінці листопада 2013 року відмова української влади від підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом стала першопричиною виникнення наймасовіших за всю сучасну історію держави акцій протесту.

21 листопада 2013 року Кабінет міністрів прийняв рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, що мала бути підписана на Вільнюському саміті «Східного партнерства» 28-29 листопада.

Акції протесту почались того ж дня. Зокрема, на Майдані Незалежності у столиці мітингувальники встановили намети і перебували там цілодобово. У ніч на 30 листопада 2013 року спецпризначенці «Беркуту» побили десятки активістів, переважно молодь, після чого на вулиці міст України вийшли сотні тисяч громадян.

Перші протестувальники на Майдані в ніч з 21 на 22 листопада 2013 року
Перші протестувальники на Майдані в ніч з 21 на 22 листопада 2013 року /  © УНІАН
21 листопада 2013 року люди зібралися на мирну акцію проти згортання євроінтеграції
21 листопада 2013 року люди зібралися на мирну акцію проти згортання євроінтеграції /  © УНІАН
Акція протесту на Майдані в ніч з 21 на 22 листопада 2013 року
Акція протесту на Майдані в ніч з 21 на 22 листопада 2013 року /  © УНІАН
Акція протесту на Майдані в ніч з 21 на 22 листопада 2013 року
Акція протесту на Майдані в ніч з 21 на 22 листопада 2013 року /  © УНІАН
Протестувальники тримали в руках символіку України та ЄС
Протестувальники тримали в руках символіку України та ЄС /  © УНІАН
Українців обурило рішення тодішньої влади відмовитися від зближення з ЄС, щоб догодити Росії
Українців обурило рішення тодішньої влади відмовитися від зближення з ЄС, щоб догодити Росії /  © УНІАН
Люди залишались на Майдані попри дощ
Люди залишались на Майдані попри дощ /  © УНІАН
На Майдані зібралися люди різного віку та професій
На Майдані зібралися люди різного віку та професій /  © УНІАН
Перша ніч Євромайдану - попереду ще довгих шлях
Перша ніч Євромайдану - попереду ще довгих шлях /  © УНІАН
© УНІАН
Бійці спецпідрозділу міліції ''Беркут''
Бійці спецпідрозділу міліції "Беркут" /  © УНІАН
Бійці спецпідрозділу міліції ''Беркут'' проти мирних активістів
Бійці спецпідрозділу міліції "Беркут" проти мирних активістів /  © УНІАН
Бійці спецпідрозділу міліції ''Беркут''
Бійці спецпідрозділу міліції "Беркут" /  © УНІАН
Бійці спецпідрозділу міліції ''Беркут''
Бійці спецпідрозділу міліції "Беркут" /  © УНІАН
© УНІАН
Арсеній Яценюк на Майдані
Арсеній Яценюк на Майдані /  © УНІАН
Юрій Луценко та Віталій Кличко у першу ніч Євромайдану
Юрій Луценко та Віталій Кличко у першу ніч Євромайдану /  © УНІАН
Юрій Луценко під час акції протесту в ніч з 21 на 22 листопада 2013 року
Юрій Луценко під час акції протесту в ніч з 21 на 22 листопада 2013 року /  © УНІАН
© УНІАН
Віталій та Володимир Клички під час першої нічної акції на Майдані
Віталій та Володимир Клички під час першої нічної акції на Майдані /  © УНІАН
© УНІАН
Олег Тягнибок
Олег Тягнибок /  © УНІАН
Люди продовжили збиратися на Майдані 22 листопада 2013 року
Люди продовжили збиратися на Майдані 22 листопада 2013 року /  © УНІАН
Звичайні люди вийшли відстояти свій європейський вибір
Звичайні люди вийшли відстояти свій європейський вибір /  © УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
Тодішня влада стягнула величезну кількість правоохоронців на Майдан
Тодішня влада стягнула величезну кількість правоохоронців на Майдан /  © УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
Учасники акції протесту ввечері 22 листопада 2013 року
Учасники акції протесту ввечері 22 листопада 2013 року /  © УНІАН
Ані дощ, ані холод не лякали українців
Ані дощ, ані холод не лякали українців /  © УНІАН
Серед протестувальників було багато молоді
Серед протестувальників було багато молоді /  © УНІАН
До вечора 22 листопада кількість протестувальників продовжувала зростати
До вечора 22 листопада кількість протестувальників продовжувала зростати /  © УНІАН
© УНІАН
Кількість учасників протесту ввечері 22 листопада вже обчислювалася тисячами
Кількість учасників протесту ввечері 22 листопада вже обчислювалася тисячами /  © УНІАН
Вечір 22 листопада 2013 року на Майдані
Вечір 22 листопада 2013 року на Майдані /  © УНІАН
Пропорційно до кількості мітингувальників збільшувалася й кількість правоохоронців
Пропорційно до кількості мітингувальників збільшувалася й кількість правоохоронців /  © УНІАН
Активісти Євромайдану та правоохоронці
Активісти Євромайдану та правоохоронці /  © УНІАН
Того ж вечора почалися перші серйозні сутички між правоохоронцями та протестувальниками
Того ж вечора почалися перші серйозні сутички між правоохоронцями та протестувальниками /  © УНІАН
Сутички на Майдані 22 листопада 2013 року
Сутички на Майдані 22 листопада 2013 року /  © УНІАН
Правоохоронці проти активістів
Правоохоронці проти активістів /  © УНІАН
Андрій Парубій біля працівників правоохоронних органів під час проведення акції протесту 22 листопада
Андрій Парубій біля працівників правоохоронних органів під час проведення акції протесту 22 листопада /  © УНІАН
Андрій Парубій під час акції протесту 22 листопада
Андрій Парубій під час акції протесту 22 листопада /  © УНІАН
© УНІАН
Трибуна на Майдані
Трибуна на Майдані /  © УНІАН
© УНІАН
© УНІАН

Акції протесту, що тривали з кінця листопада до кінця лютого 2014 року, отримали назви Євромайдан, Майдан, а пізніше – Революція гідності.

У результаті тодішній президент Віктор Янукович в лютому, після масового розстрілу беззбройних громадян у центрі Києва, втік до Росії.

Усю повноту влади взяла на себе Верховна Рада України, яка на 25 травня призначила вибори президента України. На цих виборах переміг Петро Порошенко, який 27 червня 2014 року підписав Угоду про асоціацію з ЄС в повному обсязі.

Сьогодні з нагоди Дня гідності та свободи у Києві та інших населених пунктах відбудуться меморіальні, урочисті та культурно-мистецькі заходи за участю представників влади, органів місцевого самоврядування, народних депутатів, учасників революційних подій в Україні у 2004, 2013-2014 роках, учасників антитерористичної операції, представників громадських об’єднань, волонтерських рухів, молоді та духовенства.

Також цього дня відбудеться покладання квітів до пам’ятників та пам’ятних знаків Героям Небесної сотні, полеглих учасників АТО.

Крім того, у столичному Українському домі презентують мультимедійну виставку "Відважні: наші герої", присвячену 100-річчю Української Революції. Виставка складається із 6 модулів, на яких представлені реконструйовані типажі революційних епох – від січових стрільців до майданівців. Доповнюють виставку тематичні відеоролики з кінохроніки та художніх колажів. Упродовж 2017 року виставку експонуватимуть у регіонах України і за кордоном.

До забезпечення громадського порядку 21-22 листопада у Києві буде залучено 6 тис. правоохоронців, а на території всієї України - близько 15 тис.

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