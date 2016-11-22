НАБУ встановило дев'ятого підозрюваного у розкраданні "кіотських" грошей

Черговим підозрюваним ним виявився громадянин Російської Федерації, який разом із раніше встановленими спільниками взяв участь у придбанні фіктивних підприємств та виготовив документацію конкурсних торгів від їх імені, яку використали під час проведення процедур закупівель LED-світильників наприкінці 2015 року. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

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«Після викриття детективами злочинної схеми заволодіння державними коштами підозрюваний у травні поточного року виїхав за межі України. Наразі детективи готують матеріали для оголошення його у міжнародний розшук», - йдеться у повідомленні.

В НАБУ також поінформували, що 21 листопада за місцем реєстрації та за колишнім місцем роботи (офісне приміщення) підозрюваного проведено обшуки. За їхніми результатами вилучено документи, які буде використано як доказову базу. Досудове розслідування у кримінальному провадженні перебуває на завершальній стадії.

Як нагадали в Бюро, 21 січня 2016 року детективи НАБУ внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості, кваліфіковані за ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України, за фактом замаху на розтрату державних коштів (480 млн грн), виділених Україні на підставі Кіотського протоколу. Замах відбувся у ДП «Українські екологічні інвестиції», що входить до сфери управління Міністерства екології та природних ресурсів України, під час проведення тендерних процедур щодо капітального ремонту шляхом технічного переоснащення світильників з лампами розжарювання на світильники на основі LED-технологій. На причетність до розкрадання державних коштів НАБУ перевіряло всіх учасників тендеру.

В рамках кримінальної справи трьох осіб заарештували (двом з них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, одна — перебуває під домашнім арештом), щодо двох ухвалено обвинувальні вироки, двох осіб оголошено у національний розшук та одну особу – у міжнародний. Відносно ще однієї особи готуються матеріали для оголошення в міжнародний розшук. Завершення досудового розслідування заплановане на початок грудня 2016 року.