НАБУ затримало посадовця, який організував розтрату "кіотських" коштів

Як повідомили у відомстві, у процесі розслідування було встановлено, що посадовець у змові з групою осіб організував придбання фіктивних суб’єктів господарської діяльності та забезпечив їх перемогу при проведенні процедур державних закупівель на реконструкцію мереж освітлення на суму понад 480 млн. грн. Предметом тендеру передбачалося проведення капітального ремонту шляхом переоснащення світильників з лампами розжарювання на світильники на основі LED-технологій.

Читайте такожУ Тернополі за хабарництво затримано чотирьох прокурорів - НАБУ

Слідчі дії у даному кримінальному провадженні тривають, встановлюються інші співучасники злочину. Секретарю комітету повідомлено про підозру, готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.

Як відомо, 21 січня 2016 року за результатами аналітичної роботи НАБУ до ЄРДР було внесено відомості за ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України за фактом замаху на розтрату державних коштів в особливо великих розмірах, підкреслюється в повідомленні.