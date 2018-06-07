Регіонал Колесников знає, де лежить істина

Сьогоднішній парламентський день нічим не відрізнявся від попереднього вівторка. Коментарі вражали своєю одноманітністю. Було ясно, що йдуть звичайні коаліційні торги, крутяться одні і ті ж прізвища кандидатів, проговорюються одні і ті ж умови їх проходження на пост спікера (ми вже про це писали). Жвавості додала хіба що новина про мордобій Рудьковського – Шуфрича. А також поява в кулуарах бородатого і посвіжілого Івана Плюща, який помітно активізувався останнім часом. Іван Степанович активно займався самоцитуванням, згадував на камеру минувщину і під кінець сказав, що він готовий із задоволенням стати спікером від нової коаліції (він назвав її «коаліцією єдності»).

Вже після того, як ранкове засідання було закрите, в кулуарах з`явилася одна з головних дійових осіб Партії регіонів, депутат Борис Колесников. Він не любить давати інтерв`ю, а якщо йому не подобаються запитання, просто розвертається і йде. Але сьогодні він був у хорошому настрої, охоче давав коментарі, вислуховував запитання і був люб`язний. Ми вирішили опублікувати висловлювання з цього імпровізованого брифінгу.

Чи варто було звільняти спікера, не маючи узгодженої кандидатури для його заміни? Якщо коаліції не існує, то прем`єр і спікер подають у відставку. Яценюк хотів обіграти Юлю, подав у відставку. Її прийняли. Все. І при чому тут Президент? Треба звинувачувати тільки себе.

І потім, коли він веде засідання, то що собі дозволяє? Взагалі треба вносити зміни до регламенту, в тій частині, що стосується роботи спікера. Це повинна бути технічна фігура. А так кожен спікер починає піаритися в безплатних для нього ЗМІ, його починає цікавити власний рейтинг, а не Україна.

Дивіться, його ж коаліція вносить закон. А він не проходить. Закон про вибори не проходить, Держбюджет не проходить. І коли це бувало, щоб ми в десять збиралися, а потім до дванадцяти гуляли? Тут повинна була людина, здатна організувати роботу парламенту і у якого є підтримка залу.

Криза нам дає шанс переглянути все, прискорити реформу влади і змінити власний стиль життя. Криза зобов`язує вдесятеро скоротити витрати на владу. Ми повинні брати приклад із заходу, але не сучасного Заходу, а заходу 1949–1955 років. Ось там лежить істина. Зараз ми думаємо над кожним робочим місцем – у нас десять тисяч співробітників, ми витягуємо рецептуру 90-х років і готуємося до того, що якщо доходи впадуть, і щоб не знижувати зарплату, то треба буде забезпечити обіг. (Борис Колесников є фактичним власником кондитерського підприємства «Київ – Конті». – Авт.). Ми не бачимо міністрів, які б пересіли на «Таврії» або просто на власні машини. Якщо погано всім, то українська еліта теж повинна себе обмежувати. Хай би Кабмін переїхав в офіс на Борщагівку. Верховну Раду скоротити...

Ви, припустимо, не любите Тимошенко, але... Ну, чому ж? Вона дуже красива жінка. Дуже красива, але для прем`єра – це не головне.

Вона зараз виглядає ще і переконливо: спікер її фракції заявив, що у них є і проект бюджету, і антикризовий закон, здатний допомогти реальній економіці, і цільові держпрограми, що розморожують будівництво... По-перше, нічого у них немає – ще учора ввечері нічого не було. А по-друге, дії уряду привели країну до першого місця з інфляції в Європі. Ви вважаєте, що уряд виглядає солідно? Він виглядає украй розгубленим і таким, що втратило усілякі орієнтири.

Сама Юля виглядає чарівно. Ось тільки економіка України виглядає жахливо.

І потім, скажіть, а як вона будівництво розморожуватиме? Вона майже рік просиділа зі своїм спікером. І нічого їй не заважало. А зараз десять днів немає спікера, і вона не може працювати! А потім буде спікер, то вона і її уряд, скажуть, що без того електрика, якого побили бютівці при відключенні системи Ради, я теж не можу вирішувати задачі. Адже таке теж може бути.

Чи можлива в парламенті нова коаліція?

Партія регіонів ще в жовтні 2007 року говорила про те, що Партії регіонів, БЮТ і «Нашій Україні» потрібно домовитися і зробити коаліцію, яка б вивела країну на новий якісний рівень. Ні, їм потрібний був пост прем`єра за будь-яку ціну. Нам сказали: ніяких коаліцій. І ось результат, сплачений українським народом. Зараз я не бачу можливості створити нову коаліцію.

Немає можливості для правової процедури чи політичного бажання? Якщо ми підтримаємо дії нинішнього уряду, то у разі успіху це стане заслугою уряду, якщо буде погано, то винною стане Партія регіонів. Ми можемо поступитися в чомусь, але, не маючи важелів управління, ми не зможемо гарантувати результат.

Аналітики писали, що ви хотіли б перебратися в Кабмін місяці так через три, коли невдоволення людей буде вищим, а рейтинг уряду нижчий? Партія регіонів не хоче, щоб Україні стало гірше, і чекати, щоб у когось впав рейтинг. Партія регіонів має професійну команду і готова сьогодні зробити все, щоб вивести країну з кризи. Ще три-чотири тижні безвладдя, і це буде колапс. Або диктатура.

А чому ж зараз не домовляєтеся про створення нової коаліції? Стимулів не знаходите? Як домовлятися? Які стимули?

Але ж раніше стимули знаходили і забезпечували голосування за Януковича в триста голосів? У той період, коли ми знаходили голоси, були оголошені дострокові вибори. І Партія регіонів пішла на них, щоб зберегти громадянський мир. Зараз ми не є прихильниками виборів, але якщо немає можливості створити коаліцію, то який вихід?

Маша Міщенко