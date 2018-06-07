Почім Литвин – гуртом і вроздріб?
ВР розійшлася до четверга... Кожному солідному політикові хоч раз потрібно зробити вибір між Ющенком і Тимошенко. Ось підійшла черга і до Литвина. Репортаж
ВР розійшлася до четверга... Кожному солідному політикові хоч раз потрібно зробити вибір між Ющенком і Тимошенко. Ось підійшла черга і до Литвина. Репортаж
|Олександр Лавринович
Кожному солідному політикові цього періоду хоча б раз потрібно зробити вибір між Ющенком і Тимошенко. Ось підійшла черга і до Володимира Михайловича Литвина. Він сьогодні ходив по кулуарах парламенту стрімкою ходою в чорному костюмі, такий загадковий і симпатичний, журналістам на їх запитання про його спікерську перспективу нічого не відповідав, але нічого і не заперечував.
– І що, Президент вчора вам на зустрічі нічого про посаду не говорив? – наполягала одна моя колега.
– Та я ж вихована людина, мені було ніяково питати, – віднікувався Володимир Михайлович.
Цікава у нього ситуація склалася. Його вважають найбільш ймовірною кандидатурою, його всі начебто підтримують. Але кожен з тих, хто підтримує, висуває купу умов. Блок Тимошенко плюс Народна самооборона каже: Володимир Михайлович, завжди будь- ласка в крісло спікера, тільки спочатку ось підпис поставте під угодою про нову коаліцію. БЮТ навіть припасла окремі міністерства для нового формату уряду. А Президент і Партія регіонів говорять, що кожен автономно висуває схожі умови. Не блокувати «зняття Тимошенко, коли підійде потрібний момент, і провести норму про дострокові вибори, знову ж таки, коли підійде потрібний момент». Всі умови реальні, але тільки не дуже хоче Володимир Михайлович йти на вибори, ціна яких буде через три місяці ще вища. Ось і стоїть він на роздоріжжі і думає, як би не прострочити дедлайн вибору і не запізнитися з рішенням. Оскільки ті, хто його сватають, теж не дрімають. Он Тарас Стецьків говорить, що знову може випливти кандидатура Вячеслава Кириленка. «Спочатку хай буде коаліція за участю Литвина. А так виходить, що ми Литвина зробимо спікером, а він нам нічого не винен?» – прямо запитав Тарас. (Стецьків не любить робити таємниць, все говорить прямо).
|Володимир Литвин
Сьогоднішнє засідання Верховної Ради було коротким. Народні депутати перед розглядом питання про спікера, використали ефір, щоб зачитати свої звернення до народу. Регіонал Єфремов заявив про сповзання країни в кризу, безвідповідальність і непідконтрольність, сказавши, що творець кризи (світової?) – Ющенко. В`ячеслав Кириленко закликав всіх об`єднатися навколо відзначення роковин Голодомору. Петро Симоненко затаврував «помаранчевих безумців». Литвинівець Сергій Гриневецький, зрозуміло, підкреслив, наскільки країні потрібний спікер. (Маючи на увазі, що потрібний Литвин). А бютівець Микола Томенко пройшовся по Балозі: мовляв, глава Секретаріату сказав, що вибори вже неактуальні. Але ж ще два місяці тому вони на них наполягали, де ж ціна цих двох місяців? А потім Томенко заявив, що їх блок готовий підтримати будь-якого спікера.
«Нас не цікавить прізвище майбутнього голови ВР, його партійна або інша приналежність. Нас цікавить те, які закони він пропонуватиме і чи готовий забезпечити стабільну ситуацію в Україні», – сказав Томенко. Регіонали сприйняли бажання Тимошенко вибрати спікера під коаліцію з розумінням, але про нову коаліцію зі своєю участю розсудливо мовчали. Не потрібний їм Кабмін на цьому етапі. Вони стверджують, що можуть проголосувати за спікера, який влаштовує всі політсили, – з тим, щоб потім «навколо нього об`єднався парламент».
Говорили, що вранці питання із спікером було залагоджене. І БЮТ разом з КПУ і частиною Нашої України» – Народної самооборони були готові віддати голоси за Литвина. Але вранці, судячи з оголошеної перерви, щось відбулося. Можливо, Партія регіонів активізувала свої зусилля з «навернення Литвина». Можливо, комуністи передумали співпрацювати з БЮТ з цього конкретного питання. Але Регіонита комуністи попросили паузу на півгодини, після чого узяли перерву до четверга.
|Олександр ЄФРЕМОВ
Маша Міщенко