Почім Литвин – гуртом і вроздріб?

ВР розійшлася до четверга... Кожному солідному політикові хоч раз потрібно зробити вибір між Ющенком і Тимошенко. Ось підійшла черга і до Литвина. Репортаж

Сьогодні Верховна Рада так і не приступила до розгляду питання про обрання спікера Верховної Ради. Перший віце-спікер Олександр Лавринович закрив засідання до четверга.

Кожному солідному політикові цього періоду хоча б раз потрібно зробити вибір між Ющенком і Тимошенко. Ось підійшла черга і до Володимира Михайловича Литвина. Він сьогодні ходив по кулуарах парламенту стрімкою ходою в чорному костюмі, такий загадковий і симпатичний, журналістам на їх запитання про його спікерську перспективу нічого не відповідав, але нічого і не заперечував.

– І що, Президент вчора вам на зустрічі нічого про посаду не говорив? – наполягала одна моя колега.

– Та я ж вихована людина, мені було ніяково питати, – віднікувався Володимир Михайлович.

Цікава у нього ситуація склалася. Його вважають найбільш ймовірною кандидатурою, його всі начебто підтримують. Але кожен з тих, хто підтримує, висуває купу умов. Блок Тимошенко плюс Народна самооборона каже: Володимир Михайлович, завжди будь- ласка в крісло спікера, тільки спочатку ось підпис поставте під угодою про нову коаліцію. БЮТ навіть припасла окремі міністерства для нового формату уряду. А Президент і Партія регіонів говорять, що кожен автономно висуває схожі умови. Не блокувати «зняття Тимошенко, коли підійде потрібний момент, і провести норму про дострокові вибори, знову ж таки, коли підійде потрібний момент». Всі умови реальні, але тільки не дуже хоче Володимир Михайлович йти на вибори, ціна яких буде через три місяці ще вища. Ось і стоїть він на роздоріжжі і думає, як би не прострочити дедлайн вибору і не запізнитися з рішенням. Оскільки ті, хто його сватають, теж не дрімають. Он Тарас Стецьків говорить, що знову може випливти кандидатура Вячеслава Кириленка. «Спочатку хай буде коаліція за участю Литвина. А так виходить, що ми Литвина зробимо спікером, а він нам нічого не винен?» – прямо запитав Тарас. (Стецьків не любить робити таємниць, все говорить прямо).

А Партія регіонів, всіляко підкреслюючи свою пошану до Володимира Михайловича, хоче спробувати через Конституційний суд з`ясувати, на що все-таки матиме право «технічний спікер» Олександр Лавринович. Хоча спершу треба б спочатку людям пояснити, що таке «технічний спікер», в якій статті Конституції про нього що сказано. І ще, за словами Олександра Єфремова, вони готують подяння в КС, щоб з`ясувати, чи не зможе колишній спікер поки підписувати закони і ухвали, які без його підпису недійсні.

Сьогоднішнє засідання Верховної Ради було коротким. Народні депутати перед розглядом питання про спікера, використали ефір, щоб зачитати свої звернення до народу. Регіонал Єфремов заявив про сповзання країни в кризу, безвідповідальність і непідконтрольність, сказавши, що творець кризи (світової?) – Ющенко. В`ячеслав Кириленко закликав всіх об`єднатися навколо відзначення роковин Голодомору. Петро Симоненко затаврував «помаранчевих безумців». Литвинівець Сергій Гриневецький, зрозуміло, підкреслив, наскільки країні потрібний спікер. (Маючи на увазі, що потрібний Литвин). А бютівець Микола Томенко пройшовся по Балозі: мовляв, глава Секретаріату сказав, що вибори вже неактуальні. Але ж ще два місяці тому вони на них наполягали, де ж ціна цих двох місяців? А потім Томенко заявив, що їх блок готовий підтримати будь-якого спікера.

«Нас не цікавить прізвище майбутнього голови ВР, його партійна або інша приналежність. Нас цікавить те, які закони він пропонуватиме і чи готовий забезпечити стабільну ситуацію в Україні», – сказав Томенко. Регіонали сприйняли бажання Тимошенко вибрати спікера під коаліцію з розумінням, але про нову коаліцію зі своєю участю розсудливо мовчали. Не потрібний їм Кабмін на цьому етапі. Вони стверджують, що можуть проголосувати за спікера, який влаштовує всі політсили, – з тим, щоб потім «навколо нього об`єднався парламент».

Говорили, що вранці питання із спікером було залагоджене. І БЮТ разом з КПУ і частиною Нашої України» – Народної самооборони були готові віддати голоси за Литвина. Але вранці, судячи з оголошеної перерви, щось відбулося. Можливо, Партія регіонів активізувала свої зусилля з «навернення Литвина». Можливо, комуністи передумали співпрацювати з БЮТ з цього конкретного питання. Але Регіонита комуністи попросили паузу на півгодини, після чого узяли перерву до четверга.

Політичні гравці все обставляли солідно. Олександр Єфремов пояснив, що ми не можемо виносити на голосування неузгоджену кандидатуру, тому потрібен ще час. Сергій Гриневецький, «маскував» відстрочення (переговори і роздуми свого лідера) тим, що нібито ще не узгоджені кадрові позиції. Що, мовляв, основні гравці ще не вирішили, хто займе пости голови АМК, СБУ, Фонду держмайна, адже це так важливо напередодні виборів. Бютівський Кириленко був емоційний як ніколи: «Ми їм говоримо: ви, хто задумали переворот, вас 233, – голосуйте за Литвина. Ви ж відставили спікера, так голосуйте. Вони – ні. Просять нас приєднатися. А чого ми приєднуватимемося?» Далі лідер фракції БЮТ оголосив, що вони згодні і на Вячеслава Кириленка і навіть на Івана Плюща, якщо це будуть кандидатури від коаліції. «Наша Україна» не казала нічого, Віктор Ющенко – теж.

Маша Міщенко