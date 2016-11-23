Клімкін назвав можливу дату зустрічі глав МЗС у "нормандському форматі"

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін після засідання уряду в середу.

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"Ми обговорюємо цю дату (можливої зустрічі - УНІАН). Я нещодавно розмовляв з Франком Вальтером-Штайнмаєром. Ми визначили як можливу наступну дату – 29 листопада. Різні обговорюються місця. Але, звичайно, це залежить від того, що ми можемо реально показати в плані результатів", - сказав він.

За словами Клімкіна, це може бути прогрес в сфері безпеки.

«Звичайно, дуже важливий для мене момент - це гуманітарна сфера. Зараз ми працюємо дуже щільно з Міжнародним Червоним хрестом для того, щоб він хоч мінімальний доступ отримав. Дуже сподіваюся на прогрес найближчими днями. Але загалом ми маємо просуватися до звільнення заручників, а не тільки до організації доступу Червоного хреста», - сказав глава МЗС.

Щодо «дорожньої карти», зазначив Клімкін, то він не бачить прогресу в її узгодженні.

«Поки що російська сторона відбивається від суттєвих кроків з безпеки, які мають бути здійснені саме зараз. І ці кроки полягають в тому, щоб ОБСЄ дійсно ефективно контролювало ділянку українсько-російського кордону, яка поки що нами не контролюється, щоб ОБСЄ контролювало всю територію Донбасу і почало кроки із роззброєння... І третій момент - це погодження мандату і погодження плану розміщення місії, яка має забезпечити вибори. Навколо цих трьох питань ведеться дискусія. Поки що прогресу там немає», - додав глава зовнішньополітичного відомства.