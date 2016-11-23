ЗМІ: У Мінську обговорять ділянки безпеки на Донбасі, відкриття КПВВ "Золоте" та звільнення заручників

Сьогодні на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську на обговорення буде винесено питання відкриття КПВВ «Золоте» на Донбасі. Про це повідомляє «112.ua».

Основний раунд переговорів, який очолить Мартін Сайдік, стартує о 14:00 та пройде у закритому режимі.

Зокрема, планується, що саме сьогодні буде узгоджено питання щодо 7 ділянок розведення сил вздовж лінії розмежування. Наразі точно невідомо, де вони будуть розташовуватись, але відомо, що це будуть ділянки площею 1 км на 1 км, звідки сторони повинні будуть відвести свої сили і засоби. Поки сторони повинні узгодити питання аналогічного відведення сил і засобів у Станиці Луганській.

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"Почнуться переговори усіх чотирьох підгруп Тристоронньої контактної групи, а саме політичної, економічної, гуманітарної та з питань безпеки. До столиці вже прибули учасники української делегації. Її очолить Леонід Кучма і її основна вимога буде стосуватися відкриття КПВВ "Золоте" у Станиці Луганській. Серед інших головних питань - звільнення заручників. В рамках гуманітарної підгрупи цим питанням будуть займатися Ірина Геращенко і Віктор Медведчук", - сказав кореспондент.

Окрім того, у Мінську також обговорять питання звільнення українських заручників, а також можливість впровадження поліцейської місії на Донбасі, модальність проведення виборів, а також доступ міжнародної організації "Червоний Хрест" до незаконно утримуваних осіб.

Нагадаємо, в заручниках у бойовиків на Донбасі залишаються 109 українців, серед яких як військові, так і цивільні. Як повідомила перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко разом із координатором ОБСЄ Тоні Фрішем зустрілася з родичами заручників, яких утримують на окупованих територіях.