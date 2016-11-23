"Місце в тюрмі, а не у парламенті": Аваков заявив, що розігнати Майдан наказав Льовочкін
Екс-глава Адміністрації президента, народний депутат від «Опозиційного блоку» Сергій Льовочкін є автором ідеї розгону Майдану.
Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив під час прес-конференції у Сєвєродонецьку, яку транслював телеканал «112 Україна».
"Льовочкіну місце в тюрмі, а не в парламенті, бо він автор розгону Майдану", - сказав міністр.
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Як повідомляв УНІАН, в інтерв'ю російській газеті «Аргументы и факты» від 24 грудня 2014 р. колишній президент України Віктор Янукович, який переховується в Росії, заявив, що підозрює колишнього главу своєї адміністрації Льовочкіна в організації провокацій, для того, аби перевести в радикальне русло мирні акції протесту на Майдані.
«Безперечно, жодного наказу на розгін демонстрантів не було і не могло бути. На мій погляд, це була добре організована провокація, для того, аби перевести мирні акції протесту в радикальне русло. У мене немає прямих доказів того, що за провокацією 30 листопада стоїть Льовочкін. Однак такі підозри мають під собою доволі вагомі підстави», - сказав Янукович.
Того ж дня Льовочкін відкинув ці звинувачення.