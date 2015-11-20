У ГПУ допускають оголошення підозри Льовочкіну щодо переслідування "автомайданівців"

Про це він заявив в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН.

«У нас є дані, які дозволяють не скажу стверджувати (тому що у нас не повідомлено про підозру), але досить обґрунтовано припускати про те, що дійсно відбувалася координація притягнень до відповідальності, як мінімум «автомайданівців», з Адміністрації президента», - зазначив він.

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Відповідаючи на уточнююче питання про те, чи можна очікувати найближчим часом у ВР подання на зняття недоторканності та арешт народного депутата Льовочкіна, який очолював деякий час адміністрацію Януковича, він зазначив, що «спочатку ми перевіряємо тих осіб, які безпосередньо контактували з головами судів або суддями, а далі вже можна говорити, хто давав їм такі вказівки. Звичайно, якщо будуть зібрані докази і буде повідомлено про підозру причетним особам», - заявив Горбатюк.