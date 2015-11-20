У ГПУ допускають оголошення підозри Льовочкіну щодо переслідування "автомайданівців"
Начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк допускає можливість повідомлення про підозру народному депутату Сергію Льовочкіну як колишньому голові Адміністрації президента Віктора Януковича у справах щодо активістів Автомайдану.
Про це він заявив в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН.
«У нас є дані, які дозволяють не скажу стверджувати (тому що у нас не повідомлено про підозру), але досить обґрунтовано припускати про те, що дійсно відбувалася координація притягнень до відповідальності, як мінімум «автомайданівців», з Адміністрації президента», - зазначив він.
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Відповідаючи на уточнююче питання про те, чи можна очікувати найближчим часом у ВР подання на зняття недоторканності та арешт народного депутата Льовочкіна, який очолював деякий час адміністрацію Януковича, він зазначив, що «спочатку ми перевіряємо тих осіб, які безпосередньо контактували з головами судів або суддями, а далі вже можна говорити, хто давав їм такі вказівки. Звичайно, якщо будуть зібрані докази і буде повідомлено про підозру причетним особам», - заявив Горбатюк.