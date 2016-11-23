Половина саміту Україна-ЄС відбудеться у форматі тет-а-тет – Єлісєєв

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

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«Важливо, що майже половина саміту відбудеться тет-а-тет, тобто в нас чотири президенти будуть говорити відверто віч-на-віч. Чотири президенти – це президент України Петро Порошенко, президент Європейської Ради Дональд Туск, президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, президент Європарламенту Мартін Шульц, який спеціально приїде на цей саміт зі Страсбурга», - сказав Єлісєєв.

Потім, за його словами, друга половина саміту відбудеться у форматі зустрічі офіційних делегацій.

«В рамках саміту буде невеличкий бізнес-форум, під час якого виступить президент Порошенко, буде брати участь комісар Європейського Союзу з питань торгівлі Сесілія Мальмстрьом, і ми представимо деякі інвестиційні проекти», - зауважив Єлісєєв.

Крім того, у саміті візьмуть участь верховний представник Європейського Союзу з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні, віце-президент Єврокомісії з питань Енергетичного союзу Марош Шевчович, віце-президент Єврокомісії з питань євро та соціального діалогу Валдіс Домбровскіс, комісар ЄС з переговорів щодо розширення та європейської політики сусідства Йоганнес Ган.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада у Брюсселі відбудеться 18-й саміт Україна-ЄС.