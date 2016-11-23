ЗМІ пояснили, чому на саміті Україна-ЄС Київ ще не отримає "безвіз"

Натомість у прес-релізі, опублікованому на сайті Єврокомісії, говориться про те, що саміт лише "стане нагодою привітати останні кроки щодо запровадження безвізового режиму для громадян України", передає DW.

Проте у Європарламенті (ЄП) радять не сприймати цей факт як знак вагань чи недовіри до української влади з боку Єврокомісії, пояснюючи зволікання із запровадженням "безвізу" критичною безпековою ситуацією, яка склалася в країнах Європейського Союзу через наплив нелегальних мігрантів.

17 листопада Рада ЄС на рівні постійних представників країн Євросоюзу погодила мандат для переговорів у трикутнику "Рада ЄС-Європарламент-Єврокомісія" щодо візової лібералізації з Україною. Тепер представники цих трьох інституцій мають під час неформальних зустрічей досягти домовленості у цьому питанні.

Як стверджують джерела DW у Європарламенті, оскільки всі сторони вже мають спільну позицію щодо "безвізу" для українців, то для формування домовленості достатньо буде однієї зустрічі. Після цього вона буде винесена на голосування профільного комітету Європарламенту, потім - на розгляд сесії ЄП. Текст домовленості мають ухвалити і на рівні Ради ЄС. Доповідачка ЄП з питання візової лібералізації з Україною Марія Габріель у коментарі DW висловила сподівання, що тристоронні переговори "швидко досягнуть прогресу в укладенні домовленості" і що Європарламент проголосує за неї "до кінця цього року".

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Проте головна проблема, яка й зіпсувала Києву атмосферу саміту в Брюсселі, полягає в тому, що згідно з рішенням Ради ЄС візова лібералізація з Україною має набути чинності лише синхронно з введенням в дію нового безпекового механізму ЄС. Він передбачає можливість призупинення дії безвізового режиму Євросоюзу з третіми країнами.

Як пояснила DW естонська євродепутатка Кая Каллас, терміни запровадження "безвізу" з Україною залежать зараз лише від темпу роботи над безпековим механізмом, яка, за її словами, просувається успішно.

Жодних інших прихованих підводних каменів на шляху візової лібералізації з Україною не бачить і польський євродепутат Міхал Боні. Він запевнив: щойно в ЄС домовляться про всі деталі безпекового механізму, Україна негайно отримає безвізовий режим. За його прогнозами, Європарламент може проголосувати за це «на початку наступного року, можливо, навіть у січні».