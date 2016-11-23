Янукович активно готується до відеодопиту, вже провели тестовий дзвінок - адвокат

"Безумовно, все в силі, допит відбудеться. Був проведений пробний дзвінок, було проведено тестовий зв'язок між Святошинським і Ростовським судом, відмінний зв'язок, проблем під час цієї комунікації не виникло. Допит, якого так довго чекав захист відбудеться. Він був ініційований Януковичем, саме він звертався в Святошинський суд з цим проханням. Я спростовую інформацію про запити, жодного запиту в РФ з проханням надати сприяння в допиті Януковича, не приходило", - цитує його 112.ua.

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Адвокат зазначив, що Януковичем в ГПУ була доставлена ще рік тому інформація щодо його адреси, його статусу, були отримані документи, які підтверджували його юридичний статус перебування в РФ, і що в ГПУ ці документи є.

"Безумовно, Віктор Федорович активно готується до допиту. Він відбуватиметься у відкритому режимі, будь-які спроби зробити його закритим, будуть незаконними", - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Сердюк попередив про можливу спробу зірвати допит Януковича.

Нагадаємо, 22 листопада головуючий у справі екс-"беркутівців" суддя Сергій Дячук заявив, що Святошинський райсуд має технічну можливість провести в режимі відеоконференції допит Януковича і колишнього командувача внутрішніх військ МВС Станіслава Шуляка.

Разом з тим прокурор Олексій Донський не виключив виникнення технічних проблем з відеозв'язком під час допиту Януковича.

Довідка УНІАН. Святошинський райсуд Києва розглядає справу відносно п'ятьох екс-бійців спецпідрозділу МВС «Беркут»: Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтуры і Олега Янішевського, обвинувачених у розстрілі активістів Майдану в лютому 2014 року.

У травні цього року суд вирішив допитати в режимі відеозв'язку Януковича в якості свідка по цій справі.

У липні суд почав технічну підготовку до дистанційного допиту екс-президента.