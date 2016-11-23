Адвокат попередив про можливу спробу зірвати допит Януковича

Про це йдеться в коментарі Сердюка, повідомили УНІАН в адвокатському об'єднанні AVER LEX.

Адвокат зазначив, що під час допиту Янукович у справі "беркутівців" буде виступати в якості свідка.

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"Я радий повідомити, що допит Віктора Федоровича Януковича як свідка у справі "беркутівців" нарешті відбудеться в п'ятницю, 25 листопада 2016 року о 13.00 за київським часом", - заявив Сердюк.

Він зазначив, що саме Янукович ініціював цей допит у квітні 2016 року, подавши клопотання в Святошинський райсуд. За словами захисника, "незважаючи на заперечення прокуратури та представників потерпілих", суд погодив проведення даного допиту.

"Незважаючи на прийняте рішення суду, українські власті не поспішали його виконувати. Більше того, міністр юстиції Павло Петренко публічно заявив, що не виконає доручення суду, не підпише і не направить в Росію запит на проведення допиту. А генеральний прокурор Луценко у вересні 2016 року погрожував, що він не допустить допиту Януковича "в комфортному кріслі з далекої Москви або Ростова", - додав Сердюк.

Також він звернув увагу, що після того, як вчора Святошинський райсуд ухвалив рішення провести допит 25 листопада, "з'явилися коментарі представників прокуратури, які висловлюють сумніви в можливості проведення допиту у форматі відеоконференції".

"Наприклад, (прокурор) Олексій Донський висловив припущення, що допит у форматі відеоконференції "не зможе забезпечити ефективність допиту такої людини". Також він передбачає "технічні перешкоди" при проведенні відеодопиту. У разі таких перешкод, прокуратура вимагатиме визнати показання В. Ф. Януковича нікчемними", - заявив адвокат.

У зв'язку з цим він заявив, що між судами у Ростові та Києві було проведено успішний тестовий відеозв'язок.

"Що дало підстави прокуратурі вважати, що можуть бути технічні перешкоди, - абсолютно не зрозуміло. Єдине можливе пояснення – наявність великої кількості офіційних осіб, не зацікавлених в отриманні від В. Ф. Януковича публічних свідчень у справі "беркутівців". Саме ці особи, можливо, готують зрив відеотрансляції. Ми звертаємося до Державної судової адміністрації з вимогою забезпечити на території України надійну та якісну відеозв'язок між Святошинським судом і Ростовським обласним судами", - сказав Сердюк.

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада головуючий у справі екс-"беркутівців" суддя Сергій Дячук заявив, що Святошинський райсуд має технічну можливість провести в режимі відеоконференції допит Януковича і колишнього командувача внутрішніх військ МВС Станіслава Шуляка.

Разом з тим прокурор Олексій Донський не виключив виникнення технічних проблем з відеозв'язком під час допиту Януковича.

Довідка УНІАН. Святошинський райсуд Києва розглядає справу відносно п'ятьох екс-бійців спецпідрозділу МВС «Беркут»: Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтуры і Олега Янішевського, обвинувачених у розстрілі активістів Майдану в лютому 2014 року.

У травні цього року суд вирішив допитати в режимі відеозв'язку Януковича в якості свідка по цій справі.

У липні суд почав технічну підготовку до дистанційного допиту екс-президента.