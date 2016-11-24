Спалення українського прапора у центрі Москви: поліція проводить перевірку

Про це повідомило джерело у правоохоронних органах РФ, передає РІА Новости.

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"У чергову частину культурного центру близько 20.10 надійшло повідомлення про те, що невідомі підпалили прапор України й фарбою з балончика зробили напис на фасаді: "Харків — російське місто". Слідчо-оперативна група, що прибула на місце, підтвердила цю інформацію. За цим фактом проводиться перевірка за статтями 144, 145 КПК РФ", — сказало джерело.

За його словами, оперативники наразі вивчають відеозаписи з камер відеоспостереження.

Раніше Міністерство закордонних справ України заявило рішучий протест російській стороні, наголосивши на вимозі невідкладного розслідування нападу на Культурний центр України в Москві і закликавши до публічності судового вироку всім причетним до його скоєння.

Про причетність до цього інциденту заявили активісти організації "Другая Россия".