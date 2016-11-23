У Москві напали на Культурний центр України та спалили прапор: МЗС вимагає розслідування

Про це повідомила прес-служба МЗС України.

«Міністерство закордонних справ України вкрай обурене фактом злочинної наруги в Росії над державним символом України – підпалом Державного Прапора, скоєного під час нападу на приміщення Національного культурного центру України в Москві групою радикально налаштованих молодиків 22 листопада 2016 року», - йдеться у повідомленні.

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Про спланований і санкціонований характер подібних акцій свідчить систематичність їх проведення під стінами українського закладу в самому центрі російської столиці, а також відсутність належної реакції з боку правоохоронних органів, вважають у МЗС.

«Зазначені події навколо української установи, яка здійснює виключно мирну, просвітницьку діяльність, розцінюються в Україні як відверта провокація, метою якої є розпалювання міжнаціональної ворожнечі та штучне нав’язування російському суспільству антиукраїнської агресії», - наголошують у міністерстві.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня у Москві співробітники Культурного центру України з числа громадян Росії захопили будівлю Центру, призначеного Україною гендиректора Володимира Іонова не пускали на робоче місце, а у його кабінеті було змінено замок.

Як пояснив представник омбудсмена України в Росії Володимир Шрейдлер, двері заблокували співробітники, які підтримують бойовиків на Донбасі.

Пізніше у Державному управлінні справами повідомили, що Національний культурний центр України в Москві працює в штатному режимі.

*** У Центрі працюють курси української мови, магазин «Українська книга» та бібліотека імені Богдана Ступки. Щорічно в бібліотеці проводиться близько 60 книжкових і книжково-документальних виставок до державних свят України, ювілейних дат видатних українців. Читачами бібліотеки імені Богдана Ступки є переважно представники української діаспори в Росії, студенти й аспіранти, слухачі курсів української мови. Працює також українська недільна школа імені Павла Поповича, навчальна програма якої передбачає вивчення української мови та літератури, народних звичаїв та обрядів, історії України, української музичної культури, малювання та українського народного танцю.